Стало известно, в каком состоянии находится Успенская после перелома руки

Врач Длин заявил, что восстановление Успенской займет около трех месяцев
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Восстановление Любови Успенской после перелома руки может занять около трех месяцев. Об этом сообщил «Пятому каналу» главный врач клиники реабилитации Сергей Длин.

По его словам, при должном соблюдении врачебных рекомендаций пациенты в большинстве случаев успешно проходят реабилитацию.

«Такие люди, как Успенская, вообще долго не болеют. Не удивлюсь, если Люба придумает какой-то дизайнерский такой для гипса чехол с множеством камней драгоценных, как она любит, и выйдет на сцену с поломанной рукой», — добавил журналист Сергей Сорокин.

В начале октября Успенская перенесла операцию после на фоне «страшного» перелома правой руки. Инцидент произошел, когда певица шла с веранды на кухню — она поскользнулась и неудачно упала на руку. СМИ сообщали, что в больнице врачи установили артистке специальные швейцарские пластины для восстановления сломанной руки.

Врач Сергей Длин подчеркнул, что подобные пластины отличаются высоким качеством исполнения и способствуют правильному сращиванию костей. При этом разница в цене между стандартными и премиальными пластинами, по его словам, может составлять от 10 до 15 тыс. рублей.

«И в зависимости от того, какая это пластина, в какую зону требуется и количество, может доходить до нескольких сотен тысяч», — подытожил медик.

Ранее сообщалось, что у актера Вениамина Смехова обнаружены проблемы с сердцем из-за ожирения.

