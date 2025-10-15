На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Шведский ответ Диснею» Камиллы Бринк впервые выходит в России

Скандинавский бестселлер «Макси и Амелия» выходит в России 15 октября
Издательство «АСТ»

В России впервые выходит скандинавский бестселлер Камиллы Бринк «Макси и Амелия: загадочная нора в стене», который называют «шведским ответом Диснею». Об этом «Газете. Ru» сообщили в пресс-службе издательства АСТ.

Книга, занимаются первые строчки рейтингов детской литературы в Швеции, поступит в продажу 15 октября 2025 года. Переводом со шведского занималась Ольга Мяэотс, удостоенная Почетного диплома Международного совета по детской книге (IBBY) в 2008 году.

В центре сюжета — брат и сестра, очаровательные мышата Макси и Амелия, которые живут в уютном домике у Камиллы. Их спокойная жизнь меняется, когда они обнаруживают в стене магический портал в виде норы.

Как отметила Бринк, через приключения Макси и Амелии она стремится донести до юных читателей важные жизненные урок.

«Настоящая магия — это когда мы находим истинный смысл в своей жизни, остаемся, верными себе, щедро делимся с другими, не боимся мечтать и смело приходим на помощь тому, кто в ней нуждается», — заявила писательница.

Камилла Бринк — автор детских книг, которая начала писать с 2016 года. Ее подход к творчеству связан с личным опытом: в детстве Бринк сама испытывала трудности с чтением из-за дислексии. Именно поэтому ее книги особенно, отмечают издатели, помогают увлечь даже тех детей, которые обычно не проявляют интереса к литературе.

Ранее стало известно, что сериал «Виноград» с Павлом Прилучным в роли бизнесмена продлен на второй сезон.

