Прилучный возвращается в Краснодарский край из-за убыточных виноградников

Сериал «Виноград» с Павлом Прилучным в роли бизнесмена продлен на второй сезон
KION

Лирическая комедия «Виноград» с Павлом Прилучным в главной роли продлена на второй сезон. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн -кинотеатра KION.

Режиссером продолжения остается Владимир Щегольков, который работал над первым сезоном.

В центре истории — Егор Антонов (Прилучный), успешный бизнесмен, чья жизнь кажется идеальной: престижная должность в корпорации, любящая семья. Все это благодаря тестю, который когда-то взял его под свое крыло. Однако одна ошибка — роман со стажеркой — рушит все построенное.

Тесть, узнав об измене, мгновенно увольняет зятя и открывает глаза дочери. В одночасье Егор теряет все: статус, друзей, семью, доступ к деньгам, — после чего возвращается на родину в Анапу и становится владельцем убыточных виноградников.

Съемки проекта проходили в Краснодарском крае. Премьера состоялась 1 сентября, став хитом KION и одним из самых популярных российских сериалов этой осени. Помимо Прилучного в каст вошли: Нино Нинидзе, Софья Синицына, Сергей Газаров, Марина Зудина, Егор Корешков.

