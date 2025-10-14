На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Киркоров ответил Пригожину на критику протеже: «Пусть кукарекают»

Певец Киркоров заявил, что у его протеже есть поклонники среди детей высокого начальства
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народный артист России Филипп Киркоров признался в беседе с «Пятым каналом», что не обижается на продюсера Иосифа Пригожина за критику его протеже – Марго (Маргарита Овсянникова – настоящее имя).

Киркоров объяснил, что Пригожин всегда был «рупором всех событий» и высказывал свое мнение по всем вопросам. Продюсер раскритиковал песню Марго и Lil Pump «Кукареку». Он прокомментировал трек словами: «Вы будете ходить и кукарекать? Вы что, петушки что ли?».

«Детки тоже кукарекают, и ничего плохого в этом нет. Пусть кукарекают. Лучше, чем бегать по подворотням», — ответил Киркоров.

Народный артист добавил, что каждый может иметь собственное мнение. Однако он подчеркнул, что на данный момент Марго возглавляет чарты, много работает и готовит новые хиты.

«Мне даже она напоминает молодую Мадонну. Потому что в Мадонну по большому счету никто не верил. Она же такая певица, как Уитни Хьюстон, не бог весть какая красавица. Но она своим трудом взяла измором и покорила весь мир. У Марго очень много общего с Мадонной», — заявил певец.

Киркоров добавил, что его 12-летняя дочь Алла-Виктория является фанаткой Овсянниковой. По словам певца, у протеже также есть поклонники среди детей «высокого начальства».

Ранее сообщалось, что протеже Киркорова может представить России на «Интервидении-2026».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами