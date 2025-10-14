Доронина о новом назначении Боякова: «Обидно за театры»

Народная артистка СССР Татьяна Доронина негативно высказалась о назначении Эдуарда Боякова на пост художественного руководителя театра на Малой Ордынке. Ее слова передает источник NEWS.ru в МХАТе имени Горького.

По словам источника, Доронина заявила, что ей обидно за театры после того, как она узнала о новом назначении Боякова.

«Все наши декорации жалко, которые могли еще служить этим стенам. И все, что было нажито непосильным трудом, списали, поломали, вывезли все на свалку. На первых порах, когда Бояков начал крушить театр, его еще останавливало присутствие Татьяны Васильевны», — заявил источник.

По словам представителя МХАТа, Бояков избавился от таких, кто ему связывал руки.

10 октября Эдуард Бояков, назначенный на должность художественного руководителя Театра на Малой Ордынке, заявил о том, что готов ставить только качественные спектакли на тему специальной военной операции России на Украине.

Бояков уточнил, что планирует реагировать на повестку в театре. Он привел в пример пьесу «Просто жить», которую написала драматург Ольга Погодина-Кузьмина.

