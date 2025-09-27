Семье Брюса Уиллиса придется бороться за наследство в $250 млн

Источник, близкий к семье голливудского актера Брюса Уиллиса, рассказал, что его родным придется бороться за наследство артиста, оцениваемое в $250 млн. Об этом пишет RadarOnline.

По словам инсайдера, 47-летняя жена актера Эмма Хеминг испытывает огромное давление со стороны старших дочерей звезды.

«Она не только присматривает за Брюсом, но и уже получила право распоряжаться его огромным состоянием, что не понравилось другим его близким. Все чувствуют, что может разразиться битва за деньги, даже если никто открыто этого не признает», — уточнил источник.

Источник добавил, что Уиллис всегда отвечал за финансы до своей болезни. Теперь эту роль взяла на себя Эмма.

«Она никогда не стремилась к этой роли, но как его жена должна выполнять ее. Это огромная ответственность, и, естественно, это привело к разногласиям с Деми и старшими дочерьми, которые в равной степени заинтересованы в его наследстве», — добавил он.

В феврале 2023 года семья звезды «Крепкого орешка» выпустила заявление о том, что его первоначальный диагноз — афазия — оказался неточным, и у артиста развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Уиллис перестал узнавать свою мать, а также экс-супругу актрису Деми Мур, с которой сохранил дружеские отношения после развода.

У звезды «Крепкого орешка» трое детей от Мур: помимо Скаут, они воспитали дочерей Румер и Таллулу. Актеры прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, артист женился на фотомодели Хеминг, которая моложе него на 23 года. У них две дочери: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

