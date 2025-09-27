На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Семье Брюса Уиллиса придется бороться за наследство в $250 млн

RadarOnline: жена Брюса Уиллиса может лишить его старших дочерей наследства
true
true
true
close
Chris Pizzello/AP

Источник, близкий к семье голливудского актера Брюса Уиллиса, рассказал, что его родным придется бороться за наследство артиста, оцениваемое в $250 млн. Об этом пишет RadarOnline.

По словам инсайдера, 47-летняя жена актера Эмма Хеминг испытывает огромное давление со стороны старших дочерей звезды.

«Она не только присматривает за Брюсом, но и уже получила право распоряжаться его огромным состоянием, что не понравилось другим его близким. Все чувствуют, что может разразиться битва за деньги, даже если никто открыто этого не признает», — уточнил источник.

Источник добавил, что Уиллис всегда отвечал за финансы до своей болезни. Теперь эту роль взяла на себя Эмма.

«Она никогда не стремилась к этой роли, но как его жена должна выполнять ее. Это огромная ответственность, и, естественно, это привело к разногласиям с Деми и старшими дочерьми, которые в равной степени заинтересованы в его наследстве», — добавил он.

В феврале 2023 года семья звезды «Крепкого орешка» выпустила заявление о том, что его первоначальный диагноз — афазия — оказался неточным, и у артиста развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Уиллис перестал узнавать свою мать, а также экс-супругу актрису Деми Мур, с которой сохранил дружеские отношения после развода.

У звезды «Крепкого орешка» трое детей от Мур: помимо Скаут, они воспитали дочерей Румер и Таллулу. Актеры прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, артист женился на фотомодели Хеминг, которая моложе него на 23 года. У них две дочери: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

Недавно Эмма Хеминг рассказала о мыслях о разводе с Брюсом Уиллисом.

Ранее Деми Мур высказалась о болезни Брюса Уиллиса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами