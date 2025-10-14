На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Киркоров о новых тату: «Уже места не осталось»

Певец Филипп Киркоров заявил, что не будет делать новых тату
fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Филипп Киркоров признался в беседе с «Пятым каналом», что не планирует делать новые татуировки.

«У меня уже места не осталось, где делать татуировки. Это раз. Во-вторых, у меня свой замечательный мастер. Леша. Я говорю, некуда уже. Все! Где возможно и невозможно — уже все. Места все заняты», — поделился артист.

Киркоров посоветовал людям, которые хотят себе татуировку, ездить только к проверенным мастерам.

Идея покрыть все тело татуировками пришла к Киркорову в начале 2024 года, когда он начал подготовку к фильму «Братья».

27 августа 2024 года Киркоров признался, что каждый рисунок на его теле имеет смысл. Свое первое тату исполнитель сделал на руке, вдохновившись поездкой в Китай. Он решил оставить изображение дракона на память. Затем Киркоров набил розу на другой кисти. По задумке, рисунок должен олицетворять любовь каждый раз, когда Киркоров держит в руке микрофон.

В марте 2025-го Киркоров сделал две тату на шее. По словам певца, ему набили паучка, который плетет «сети своими лапками». А на другой стороне шеи у артиста появился голубь мира.

Ранее Lil Pump сделал тату с именем протеже Киркорова.

