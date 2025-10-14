Прохор Шаляпин снялся в фильме

Певец Прохор Шаляпин сообщил в Telegram-канале, что принял участие в кино.

Шаляпин опубликовал фото со съемок. Он не раскрыл подробностей проекта. Вместе с артистом в картине снялись четыре девушки, одетые в платья белых и бежевых оттенков.

«Сняли фильм», — поделился исполнитель.

В комментариях поклонники подшутили над Шаляпиным. Из-за фото певца в окружении четырех ухоженных женщин фанаты в шутку предположили, что проект носит интимный характер.

«Фильм интересный для взрослых. А где можно посмотреть?» — написал комментатор.

В начале октября Шаляпин оказался в центре скандала. Он столкнулся с хейтом после шутки над ребенком.

В шоу «Дети против» мальчик спросил Шаляпина, работал ли он грузчиком. Артист пошутил, что уступил эту должность ему. Как заявил певец, ему не за что оправдываться. Он напомнил, что пришел на юмористическую передачу, где нужно было шутить.

По словам Шаляпина, он максимально деликатно себя вел с детьми. Он уверен, что нельзя «придраться» к его поведению в программе. Исполнитель уверен, что комментаторы своим возмущением транслируют мысль, что грузчиком работать стыдно.

Ранее Прохора Шаляпина обвинили в падении в «чан с фильтрами».