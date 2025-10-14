На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Злить бога не собираюсь»: Лиза Моряк провела 14 часов на кладбище

Актриса Лиза Моряк призналась, что провела 14 часов на кладбище ради роли
true
true
true
close
moryakliza/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Лиза Моряк заявила в Telegram-канале, что ей пришлось пережить непростые 14-часовые съемки на кладбище.

По словам артистки, у нее уже был опыт работы в подобных локациях, однако нынешние съемки оказались сложнее: ей пришлось находиться 12 часов непосредственно у могил.

«Подъем в 07:30, выезд в 07:45 и дорога в полтора часа, да еще и куда — на кладбище. Заранее уже понимала, что даже обед я проведу там», — написала артистка.

Моряк поделилась, что до этого ей приходилось сниматься в гробу, но тогда съемочный процесс проходил более легко, поскольку состоялся не на кладбище, а на заднем дворе участка.

«Спасло то, что у киношников есть традиция — под подушку кладут алкоголь. Когда соблюдаешь правила, в которые веришь, на душе спокойнее», — отметила звезда.

На новых же съемках, подчеркнула Моряк, ей стало эмоционально не по себе, в том числе из-за погоды:

«Лично мне страшно стало, когда стемнело и настала кромешная темнота, и в отражении памятника увидела себя…»

Также Моряк отказалась выполнять указания режиссера, когда ей предложили снять ткань с надгробного камня. Свой поступок она объяснила фразой: «Как бы я ни любила кино, злить бога не собираюсь».

Ранее Пригожин объяснил рост разводов в звездной среде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами