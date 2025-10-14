«Злить бога не собираюсь»: Лиза Моряк провела 14 часов на кладбище

Актриса Лиза Моряк заявила в Telegram-канале, что ей пришлось пережить непростые 14-часовые съемки на кладбище.

По словам артистки, у нее уже был опыт работы в подобных локациях, однако нынешние съемки оказались сложнее: ей пришлось находиться 12 часов непосредственно у могил.

«Подъем в 07:30, выезд в 07:45 и дорога в полтора часа, да еще и куда — на кладбище. Заранее уже понимала, что даже обед я проведу там», — написала артистка.

Моряк поделилась, что до этого ей приходилось сниматься в гробу, но тогда съемочный процесс проходил более легко, поскольку состоялся не на кладбище, а на заднем дворе участка.

«Спасло то, что у киношников есть традиция — под подушку кладут алкоголь. Когда соблюдаешь правила, в которые веришь, на душе спокойнее», — отметила звезда.

На новых же съемках, подчеркнула Моряк, ей стало эмоционально не по себе, в том числе из-за погоды:

«Лично мне страшно стало, когда стемнело и настала кромешная темнота, и в отражении памятника увидела себя…»

Также Моряк отказалась выполнять указания режиссера, когда ей предложили снять ткань с надгробного камня. Свой поступок она объяснила фразой: «Как бы я ни любила кино, злить бога не собираюсь».

