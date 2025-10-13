На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне принялись читать об Израиле

В России интерес к литературе об Израиле вырос на 120% за неделю
true
true
true
close
Pexels

Россияне в последнюю неделю принялись больше читать об Израиле. Об этом свидетельствует исследование книжного сервиса Литрес.

Выяснилось, что в период с 6 октября по 12 октября 2025 года выручка от продажи нон-фикшн-литературы по данной теме (по всем моделям монетизации) выросла на 120% по сравнению с аналогичным периодом неделю назад (с 29 сентября по 5 октября).

Литрес также отметил рост спроса на литературу об Израиле при сравнении показателей за 2024 и 2025 год. Всего за последнюю неделю выручка от нон-фикшн -литературы об истории, политике и культуре Израиля выросла на 138%, от всех книг по теме — на 54% относительно того же отрезка времени в прошлом году.

В рейтинг самых популярных за последнюю неделю нон-фикшн-книг о стране вошли работы об израильско-палестинском конфликте и истории государства в целом. Первую строчку заняло историческое исследование Нила Каплана «Израильско-палестинский конфликт: Непримиримые версии истории». На втором месте расположилась книга экс-сотрудника Моссада Виктора Островского и Клэра Хой «Моссад: путем обмана. Разоблачения израильского разведчика».

Третья позиция — у аналитической статьи Олега Царькова «ХАМАС и Сектор Газа». Замыкают топ-5 книги «Народная история Израиля» Артема Кирпиченка и «Хроника с открытым финалом: История палестино-израильского противостояния» Дмитрия Марьясиса в озвучке Владимира Солдатова.

Накануне россияне начали скупать книги о КНДР после открытия курорта.

Ранее была названа любимая книга Стругацких у россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами