Россияне принялись читать об Израиле

В России интерес к литературе об Израиле вырос на 120% за неделю

Россияне в последнюю неделю принялись больше читать об Израиле. Об этом свидетельствует исследование книжного сервиса Литрес.

Выяснилось, что в период с 6 октября по 12 октября 2025 года выручка от продажи нон-фикшн-литературы по данной теме (по всем моделям монетизации) выросла на 120% по сравнению с аналогичным периодом неделю назад (с 29 сентября по 5 октября).

Литрес также отметил рост спроса на литературу об Израиле при сравнении показателей за 2024 и 2025 год. Всего за последнюю неделю выручка от нон-фикшн -литературы об истории, политике и культуре Израиля выросла на 138%, от всех книг по теме — на 54% относительно того же отрезка времени в прошлом году.

В рейтинг самых популярных за последнюю неделю нон-фикшн-книг о стране вошли работы об израильско-палестинском конфликте и истории государства в целом. Первую строчку заняло историческое исследование Нила Каплана «Израильско-палестинский конфликт: Непримиримые версии истории». На втором месте расположилась книга экс-сотрудника Моссада Виктора Островского и Клэра Хой «Моссад: путем обмана. Разоблачения израильского разведчика».

Третья позиция — у аналитической статьи Олега Царькова «ХАМАС и Сектор Газа». Замыкают топ-5 книги «Народная история Израиля» Артема Кирпиченка и «Хроника с открытым финалом: История палестино-израильского противостояния» Дмитрия Марьясиса в озвучке Владимира Солдатова.

