Приемная дочь Эминема Алайна Скотт объявила о первой беременности. Постом с новостью женщина поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя Алайна — биологическая дочь Дон Скотт, которая была сестрой-близнецом экс-супруги рэпера Ким Скотт. Эминем официально усыновил Алайну в начале 2000-х, поскольку ее мать боролась с наркозависимостью. Дон не стало в 2016 гожу.

«В течение нескольких месяцев я ношу в себе крошечное биение сердца, которое уже изменило мое собственное во всех возможных отношениях», — написала Алайна.

На фото, опубликованном на странице, девушка позирует с мужем Мэттом Меллером.

«Я как никогда благодарная за этот дар и за то, что наша семья выросла, ведь мы так долго этого хотели», — добавила она.

Сестра Алайны Хейли, кровная дочь рэпера, родила первенца — сына Эллиота — в 2024 году.

