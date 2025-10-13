На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Приемная дочь Эминема впервые станет мамой

Приемная дочь рэпера Эминема Алайна объявила о первой беременности
true
true
true
close
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Приемная дочь Эминема Алайна Скотт объявила о первой беременности. Постом с новостью женщина поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя Алайна — биологическая дочь Дон Скотт, которая была сестрой-близнецом экс-супруги рэпера Ким Скотт. Эминем официально усыновил Алайну в начале 2000-х, поскольку ее мать боролась с наркозависимостью. Дон не стало в 2016 гожу.

«В течение нескольких месяцев я ношу в себе крошечное биение сердца, которое уже изменило мое собственное во всех возможных отношениях», — написала Алайна.

На фото, опубликованном на странице, девушка позирует с мужем Мэттом Меллером.

«Я как никогда благодарная за этот дар и за то, что наша семья выросла, ведь мы так долго этого хотели», — добавила она.

Сестра Алайны Хейли, кровная дочь рэпера, родила первенца — сына Эллиота — в 2024 году.

Ранее звукорежиссера обвинили в краже записей Эминема.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами