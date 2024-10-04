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Эминем станет дедушкой

Рэпер Эминем объявил в новом клипе, что станет дедушкой

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EminemMusic/YouTube

Рэпер Эминем опубликовал в социальных сетях клип к песне «Temporary», в котором рассказал, что скоро станет дедушкой.

В трогательном ролике, сделанном из архивных материалов, показан процесс взросления Хейли Джейд Скотт. В нем также есть момент, как девушка сообщает отцу о беременности — она дарит ему футболку с надписью «Дедуля №1» и показывает фотографию УЗИ.

В мае 2024 года Хейли Джейд Скотт сыграла свадьбу со своим возлюбленным Эваном Макклинтоком. Девушка встречалась с молодым человеком с 2016 года, они познакомились во время учебы в колледже. Хейли изучала психологию, а ее бойфренд — экономику. Весной прошлого года дочери Эминема сделали предложение. Она выкладывала фото с помолвки.

Композиция «Temporary» стала одной из двух посвященных детям рэпера композиций с его нового альбома «The Death of Slim Shady». В другом сингле — «Somebody Save Me» — музыкант извинялся перед Хейли и племянниками за свои наркотическую и алкогольные зависимости, из-за которых он упустил много важных моментов их детства и юности.

Ранее сообщалось, что Николас Кейдж сыграет нуарного Человека-паука в новом проекте Marvel.

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