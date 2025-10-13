Павел Деревянко о женитьбе: «Обязан был»

Актер Павел Деревянко заявил, что для него была важна регистрация брака с Фуць

Актер Павел Деревянко признался в беседе с «Леди Mail», что после свадьбы на дизайнере Зое Фуць его жизнь стала только лучше.

По словам Деревянко, его отношения с женой стали спокойнее, приятнее, надежнее и нежнее.

«Для нас регистрация брака была очень важна, и я как порядочный мужчина обязан был это сделать», — поделился артист.

Торжество прошло в августе 2025 года в Москве и включало несколько локаций. Молодожены начали свой свадебный день с регистрации в ЗАГСе Барвихи, после чего переместились в престижный концертный зал Барвиха Luxury Village. Завершился праздник в одном из элитных московских яхт-клубов.

На свадьбе состоялась традиция выкупа. Деревянко отдал 5 миллионов рублей за жену. Церемонию провел известный шоумен и юморист Михаил Галустян, а собрать денежную сумму Деревянко помогли гости свадьбы. Среди знаменитостей на торжестве присутствовали: писатель Александр Цыпкин, продюсер Данила Шарапов, предприниматель Анатолий Сульянов, актеры Гоша Куценко, Никита Ефремов и другие.

