Милонов заявил, что развод Джигана заинтересует только людей с неоконченным образованием

Депутат Милонов назвал Джигана и Самойлову бесталанными пустышками
Владимир Трефилов/РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с aif.ru удивился большому интересу к разводу рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой.

Милонов назвал Самойлову и Джигана «бесталанными пустышками», которые строят свою жизнь на «глупом пиаре».

«Я удивляюсь, кому это интересно, но подозреваю, что, может быть, всё-таки есть люди с неоконченным средним образованием, которых действительно может интересовать какие-то перипетии жизни этих людей», — заявил депутат.

9 октября стало известно, что Самойлова подала на развод с Джиганом — соответствующий иск появился в картотеке судов 6 октября. Блогерша и рэпер пока никак не комментировали информацию. У пары четверо детей: 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея, восьмилетняя Майя и пятилетний Давид.

Самойлова уже не в первый раз хотела уйти от Джигана. В 2020 году супруги чуть было не развелись из-за измен музыканта. Тогда Джиган неожиданно пропал с радаров, а позже со сбритыми бровями вышел на связь из реабилитационного центра. Оксана не стала молчать и рассказала подписчикам, что устала от выходок мужа. Подробнее в материале «Газеты.Ru».

