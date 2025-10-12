Умерла актриса Елизавета Волгина

Актриса Александринского театра Елизавета Волгина умерла в возрасте 88 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

За свою полувековую карьеру Волгина сыграла свыше 60 ролей: Людмилу в спектакле «Друзья и годы», Валю в «Платоне Кречете», Монику в «Скандальном происшествии», Варю в спектакле «Дело, которому ты служишь», Катю в «Семье Журбиных», Машу в «Нахлебнике», Лидию в спектакле «Одни без ангелов», Ирину Лавровну в «Последней жертве, Ренэ в «Жизни Сент-Экзюпери» и другие.

В некрологе актрисы говорится, что она работает в Александринском театре со дня выпуска из Ленинградского театрального института, где она обучалась в классе профессора Бориса Зона. Дебютной ролью Волгиной на сцене этого театра стала главная роль Ксаны в спектакле «По московскому времени».

Александринский театр был основан в 1756 году и расположен в Санкт-Петербурге по указу императрицы Елизаветы Петровны как «Русский театр для представлений трагедий и комедий. С 1832 года театр стал называться Александринским в честь жены императора Николая Первого Александры.

