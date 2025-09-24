Бородина испугалась картонного Егора Крида в своем доме

Телеведущая Ксения Бородина рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее младшая дочь Теона принесла в дом картонного Егора Крида.

Бородина пошутила, что Теона «привела мужика домой». Картонная фигура Егора Крида в полный рост стоит возле спальни дочери телеведущей.

«Обнаружила около спальни младшей вот это. Сказать, что я испугалась, это ничего не сказать. Думаю, что за мужик стоит», — рассказала знаменитость.

Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Старшая родилась в 2009 году от предпринимателя Юрия Будагова. Телеведущая рассталась с первым мужем в 2012-м. Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись. В июне 2025-го знаменитость вышла замуж за блогера Николая Сердюкова.

В июне Бородина приобрела дочери Теоне плюшевую игрушку лабубу за 250 тысяч рублей. Младшая дочь Бородиной позировала на фоне лабубу в социальных сетях телеведущей. Игрушка украшена цветами и намного выше девятилетней Теоны.

