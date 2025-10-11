Адвокат раскрыл, сколько потеряет Джиган после развода с Самойловой

Развод с блогершей Оксаной Самойловой обернется для рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна) серьезными финансовыми последствиями. Об этом сообщил адвокат Александр Бенхин изданию «Абзац».

По словам юриста, музыкант будет обязан выплачивать 50% от своего официального дохода в качестве алиментов, поскольку в его семье четверо детей. Кроме того, супругам предстоит разделить дом, приобретенный в ипотеку. Недвижимость, вероятно, будет поделена пополам, но при этом обязательства по выплате кредита останутся на Джигане.

Адвокат также обратил внимание на дополнительный финансовый аспект, связанный с еврейскими традициями. По словам юриста, Джиган активно подчеркивает свое еврейское происхождение, поэтому при заключении брака он должен был составить ктубу — традиционный брачный договор.

«Следовательно, в случае развода он должен единовременно выплатить ей огромную сумму. Обычно это 1 млн рублей», — добавил Бенхин.

9 октября стало известно, что Самойлова подала на развод с Джиганом — соответствующий иск появился в картотеке судов 6 октября. Блогерша и рэпер пока никак не комментировали информацию. У пары четверо детей: 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея, восьмилетняя Майя и пятилетний Давид.

