На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Адвокат раскрыл, сколько потеряет Джиган после развода с Самойловой

Адвокат Бенхин: 50% дохода Джигана уйдут на алименты Самойловой
true
true
true
close
Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Развод с блогершей Оксаной Самойловой обернется для рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна) серьезными финансовыми последствиями. Об этом сообщил адвокат Александр Бенхин изданию «Абзац».

По словам юриста, музыкант будет обязан выплачивать 50% от своего официального дохода в качестве алиментов, поскольку в его семье четверо детей. Кроме того, супругам предстоит разделить дом, приобретенный в ипотеку. Недвижимость, вероятно, будет поделена пополам, но при этом обязательства по выплате кредита останутся на Джигане.

Адвокат также обратил внимание на дополнительный финансовый аспект, связанный с еврейскими традициями. По словам юриста, Джиган активно подчеркивает свое еврейское происхождение, поэтому при заключении брака он должен был составить ктубу — традиционный брачный договор.

«Следовательно, в случае развода он должен единовременно выплатить ей огромную сумму. Обычно это 1 млн рублей», — добавил Бенхин.

9 октября стало известно, что Самойлова подала на развод с Джиганом — соответствующий иск появился в картотеке судов 6 октября. Блогерша и рэпер пока никак не комментировали информацию. У пары четверо детей: 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея, восьмилетняя Майя и пятилетний Давид.

Ранее певица Алена Апина призналась, что не скрывала от дочери детали ее рождения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами