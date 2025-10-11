На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дибров рассказал, какие девушки ему нравятся

Телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что предпочитает девушек с пышными формами
Максим Блинов/РИА Новости

Телеведущий Дмитрий Дибров признался в беседе с Super. ru, что главным критерием при выборе будущей спутницы для него является наличие женственных форм.

По словам шоумена, его совершенно не привлекают худые девушки. Дибров отметил, что при ответе на этот вопрос руководствуется личным опытом: по его словам, стройные девушки, привлеченные его харизмой, в итоге уходят к другим, поэтому ему нравятся именно дамы с «символом изобилия».

«Со мной легко бабничать: меня волнуют только дамы с символом изобилия. Вот почему: я становлюсь у стойки, они все налетают и уходят к моим друзьям. Зачем мне это? Без форм я и зеркало вижу», — заявил он.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Супруги официально развелись в сентябре 2025 года.

10 октября стало известно, что Дибров, переживающий период после развода, появился в компании молодой рыжеволосой спутницы на одном из закрытых мероприятий в Москве.

27-летняя Анастасия Лущик, певица и преподаватель эстрадно-джазового вокала, присоединилась к шоумену за столиком. Вечер завершился тем, что пара закружилась в танце.

Ранее адвокат раскрыл, сколько потеряет Джиган после развода с Самойловой.

