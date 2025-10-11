На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Иногда делает втык»: Политов рассказал, как Алибасов сохраняет контроль над группой «На-На»

Певец Политов: Алибасов находится на пенсии, но дает указания по телефону
alibasov_nana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Участник группы «На-На» Владимир Политов признался, что продюсер Бари Алибасов находится на пенсии, но продолжает следить за делами коллектива, давая указания по телефону. Об этом музыкант сообщил на шоу «Алена, блин!»

«Сейчас мы взяли правление в свои руки. Он, конечно, следит за всем, что происходит, и просит прислать какие-то видосы. Иногда делает втык по телефону, что ему костюмы не нравятся», — поделился Политов.

Также артист подтвердил, что продюсер испытывает проблемы со здоровьем: ему тяжело ходить из-за проблем со спиной и опорно-двигательным аппаратом. Политов подчеркнул, что Алибасов проживает в той же квартире, где произошли известные события с отравлением «Кротом» и пожаром.

«Я до сих пор не понимаю, история с кротом байка или что это. У него действительно пищевод сжался до такого размера, что он не может есть твердую пищу. Значит, какой-то прецедент был, ожог был все-таки. Возможно, он не проглотил, а хлебнул», — отметил музыкант.

В июне 2019 года Бари Алибасов случайно выпил жидкость для прочистки труб «Крот», перепутав ее с соком. В результате продюсер получил серьезные химические ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

