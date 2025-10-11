На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Удушение в объятьях диктатора»: Соседов о влиянии Пугачевой в шоу-бизнесе

Музкритик Сергей Соседов поддержал мнение Пригожина о диктаторстве Пугачевой
true
true
true
close
YouTube

Музыкальный критик Сергей Соседов поддержал в беседе с сайтом «Страсти» мнение Иосифа Пригожина, назвавшего Аллу Пугачеву диктатором отечественного шоу-бизнеса.

По словам эксперта, подобные разговоры велись давно, но всегда оставались за кулисами.

«Конечно, никакие таланты она не открывала. А если и открывала, то только для выгоды самой себе. Эта тактика в закулисье называлась «удушить в объятьях». Была ли она диктатором? Отчасти. В некоторых пределах», — отметил Соседов.

При этом критик подчеркнул, что абсолютной власти у Пугачевой не было. По его словам, на эстраде присутствовали более влиятельные фигуры. В качестве примера он привел Иосифа Кобзона, отметив: «Вот уж кто действительно помогал людям, и не только артистам».

Недавно в интервью Наташе Гасанхановой Пригожин заявил, что Алла Пугачева была абсолютным диктатором в отечественном шоу-бизнесе. В то же время продюсер признал талант певицы и ее вклад в музыкальную культуру.

Однако Пригожин усомнился в порядочности Пугачевой, заявив, что ее проект «Рождественские встречи» создавался не для поддержки молодых артистов, а для самопиара Примадонны.

Ранее стало известно, сколько Земфира (признана в РФ иностранным агентом) зарабатывает в РФ.

