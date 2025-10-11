«Хочу, чтобы мне подарили город»: певица Слава ищет щедрого поклонника

Певица Слава призналась, что с завистью смотрит на Анну Семенович, которой возлюбленный подарил кольцо почти за три миллиона рублей.

«Я тоже хочу, чтобы мне кто-нибудь колечко подарил. Или колье, или частный самолет, или остров, или — ну хотя бы — город. Я бы назвала его Анастасийск», --поделилась своими мечтами певица.

Певица завершила свое обращение к потенциальным дарителям фразой: «Ах, где вы, мужчины? Ведь запросы мои такие маленькие. А глаза мои такие большие. Такие любящие! Я жду вас!»

Накануне стало известно, что предприниматель Денис Шреер вручил экс-солистке группы «Блестящие» Семенович кольцо Bvlgari Serpenti Viper с бриллиантами. Изделие выполнено из белого золота и усыпано бриллиантами. По данным Telegram-канала «Звездач», украшение стоит около 29,9 тысяч долларов.

В мае 2025 года Слава рассказывала, что рассталась с мужем, бизнесменом Анатолием Данилицким. Певица уточняла, что сохранила с бывшим супругом хорошие отношения и дружбу.

Слава состояла в отношениях с Данилицким, который старше нее на 28 лет, с 2002 года. Официально пара не зарегистрировала свой роман.

