На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Хочу, чтобы мне подарили город»: певица Слава ищет щедрого поклонника

Певица Слава заявила, что завидует Семенович из-за подаренного кольца за 3 млн
true
true
true

Певица Слава призналась, что с завистью смотрит на Анну Семенович, которой возлюбленный подарил кольцо почти за три миллиона рублей.

«Я тоже хочу, чтобы мне кто-нибудь колечко подарил. Или колье, или частный самолет, или остров, или — ну хотя бы — город. Я бы назвала его Анастасийск», --поделилась своими мечтами певица.

Певица завершила свое обращение к потенциальным дарителям фразой: «Ах, где вы, мужчины? Ведь запросы мои такие маленькие. А глаза мои такие большие. Такие любящие! Я жду вас!»

Накануне стало известно, что предприниматель Денис Шреер вручил экс-солистке группы «Блестящие» Семенович кольцо Bvlgari Serpenti Viper с бриллиантами. Изделие выполнено из белого золота и усыпано бриллиантами. По данным Telegram-канала «Звездач», украшение стоит около 29,9 тысяч долларов.

В мае 2025 года Слава рассказывала, что рассталась с мужем, бизнесменом Анатолием Данилицким. Певица уточняла, что сохранила с бывшим супругом хорошие отношения и дружбу.

Слава состояла в отношениях с Данилицким, который старше нее на 28 лет, с 2002 года. Официально пара не зарегистрировала свой роман.

Ранее сообщалось, что с Мити Фомина требуют полмиллиона рублей из-за патриотического концерта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами