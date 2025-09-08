На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умер основатель группы Supertramp

Музыкант Ричард Дэвис умер в 81 год от рака
ullstein bild/Getty Images

Сооснователь британской рок-группы Supertramp Ричард Дэвис умер в возрасте 81 года от рака. Об этом его коллеги сообщили в социальных сетях коллектива.

Более десяти лет Дэвис боролся со злокачественным заболеванием крови — миеломной болезнью.

«Рик Дэвис вместе с Роджером Ходжсоном был голосом и исполнителем клавишных партий в большинстве наиболее знаковых песен Supertramp, и они оставили неоспоримый след в истории рок-музыки», — рассказала группа.

В траурном сообщении также процитировали слова из песни Дэвиса 1979 года «Goodbye Stranger».

«Прощай, незнакомец, было приятно познакомиться, надеюсь, ты найдешь свой рай…» — говорится в песне.

Группа Supertramp обрела мировую популярность благодаря альбому 1979 года «Breakfast in America». Пластинка принесла коллективу номинацию на премию «Грэмми».

Накануне умер писатель-фантаст Василий Головачев.

Ранее умер сын Эрнеста Хэмингуэя.

