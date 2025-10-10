На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, как будут развлекать зрителей в новогоднюю ночь

Телекритик Горбунов: новогодние телеэфиры пройдут в традиционном формате
РИА Новости

Телекритик Александр Горбунов заявил, что новогодние телеэфиры 2025 года пройдут в традиционном формате без особых сюрпризов. Его слова передает издание «Абзац».
Единственным возможным источником разнообразия, отметил Горбунов, могут стать частные музыкальные каналы, однако общий уровень просмотров праздничных шоу, как предполагается, останется в рамках стандартных показателей.

«ТНТ покажет очередной новогодний фильм, СТС ответят концертом «Уральских пельменей», на «России» и Первом канале будет концертная программа со стандартными артистами, на «Культуре» — «Романтика романса», а на НТВ — праздничная «Маска», — уверен эксперт.

Эксперт обратил внимание, что телеаудитория подобных новогодних программ состоит в основном из возрастной категории населения. Вероятно, поэтому телеканалы придерживаются консервативного подхода при формировании праздничного контента.

16 сентября сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой создания специального детского «Голубого огонька». Соответствующее обращение парламентарий направил в Министерство культуры РФ.

Позднее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст подчеркнул, что сам формат «голубых огоньков» уже устаревший, и Первый канал не оперирует подобным названием порядка 30 лет.

Ранее стало известно, что гран-при за лучший фильм получила картина «Здесь был Юра» на фестивале «Маяк».

