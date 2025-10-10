На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Волочкова на примере Памелы Андерсон объяснила любовь к фотошопу

Балерина Волочкова: если я опубликую фото без фильтров – меня захейтят
Предоставлено Анастасией Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова ответила на критику пользователей, которые отметили на ее снимках в соцсетях обилие фильтров и фотошопа. В беседе с Общественной Службой Новостей она отметила, что меняет фото из-за любви к экспериментам, а также подчеркнула, что даже без такого вмешательства стала бы объектом хейта.

«Я миллион раз появлялась на людях в естественном виде и всегда получала исключительно положительные отзывы. А вот фильтры могу применить, когда есть настроение поэкспериментировать», — объяснила артистка.

Она призналась, что не знает ни одного медийного человека, который готов опубликовать свои фотографии без косметики и наложения различных эффектов ― по ее словам, в российском шоу-бизнесе таких людей нет. При этом балерина посетовала, что публике сложно угодить, поэтому популярные личности становятся объектами критики в любом случае.

«Вот вышла бы я без фильтров ― поверьте, многие даже за это меня стали бы хейтить. Посмотрите на Памелу Андерсон! Она выглядит на свой возраст, выглядит очень хорошо, отказалась от косметики, но в неё столько помидоров полетело за этот шаг!» — привела пример балерина.

Артистка добавила, что ей безразлично мнение пользователей относительно ее фотографий, подчеркнув, что не обращает внимания на критику в отношении применения фильтров или светокоррекции.

Напомним, до этого сообщалось, что Волочкова намерена брать не менее 200 тыс. рублей даже за общение с журналистами, а бесплатно готова давать только концерты по своим шоу-программам. Это решение она объяснила тем, что хочет, чтобы люди начали ценить талантливых артистов, которые дарят им прекрасное.

Ранее стало известно, что жена запретила Джигурде мириться с Волочковой.

