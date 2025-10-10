На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Седокову заметили с новым мужчиной после трагедии с Тиммой

«СтарХит»: певица Седокова приобнимала незнакомца на закрытой вечеринке в Москве
annasedokova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Анна Седокова, пережившая трагическую потерю экс-супруга Яниса Тиммы в декабре 2024 года, была замечена на закрытой вечеринке с новым спутником. Об этом сообщает «СтарХит», публикуя кадры с премии рестораторов «Плавно».

На выложенных видеоматериалах видно, как певица находится в обществе неизвестного мужчины. Пара запечатлена около сцены во время выступления Алсу.

По данным издания, Седокова демонстрировала явно романтические жесты: приобнимала спутника со спины и что-то тихо ему шептала.

В своих социальных сетях Анна Седокова периодически публикует фотографии с роскошными букетами и подарками, что может свидетельствовать о новых романтических отношениях. Однако сама артистка пока не подтверждает информацию о том, что ее сердце несвободно.

По информации продюсера Сергея Дворцова, новый избранник Анны Седоковой не связан с шоу-бизнесом. Мужчина занимается предпринимательской деятельностью и примерно одного возраста с певицей.

Бывшего мужа Седоковой Тиммы не стало 17 декабря 2024 года — в ночь после ее дня рождения. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В этот же день артистка сообщила о госпитализации — она находилась в клинике из-за нервного срыва. Из-за тяжелого состояния певице пришлось отменить гастрольный тур.

Ранее сообщалось, что актриса Полина Агуреева развелась с мужем после 12 лет брака.

