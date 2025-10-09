Умер актер «Темного рыцаря»

Актер Рон Дин скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщает Variety.

Причина смерти неизвестна. Его кончину подтвердила возлюбленная актера Мэгги Нефф.

«Он держался как воин, прощаясь со своими младшими сестрами. Потом мы остались одни, и я держала его за руку, и он поверил мне, когда я сказала ему, что можно отпустить его. Какая честь!» — заявила Нефф.

Рон Дин начал свою кинокарьеру с картины «Последнее дело» в 1976 году. В его фильмографии более 80 работ. Он сыграл в таких проектах, как «Темный рыцарь», «Клуб «Завтрак»», «Спасатель», «Беглец», «Руди», «Завтра наступит сегодня», «Скорая помощь», «Чикаго в огне», «Криминальная история», «Клиент всегда мертв».

6 октября издание Metro сообщило, что актер Джон Вудвайн ушел из жизни в возрасте 96 лет.

Вудвайн наиболее известен зрителям по ролям в фильмах «Американский оборотень в Лондоне» и «Корона» на Netflix. Помимо этого, он сыграл инспектора-детектива Уитти в полицейской драме BBC 1960-х годов «Тачки Z», которая также была популярной среди зрителей.

