На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Умер российский шансонье Алексей Степин

Исполнитель шансона Степин умер от инфаркта на 58-м году жизни
true
true
true
close
Ивент-агентсьво PROSTARS

Российский певец и композитор Алексей Степин, известный по работе в жанре шансон, умер 1 октября от инфаркта. Об этом ТАСС сообщила дочь артиста.

По ее словам, неожиданная смерть отца «стала шоком» для нее. Она добавила, что прощания со Степиным не будет, его кремировали согласно его воле.

«Прах я привезла в Санкт-Петербург. Когда мы установим колумбарий, памятную плиту, тогда можно будет прийти и проститься», — сказала дочь.

Алексей Степин родился в 1968 году в Казани. Он известен такими работами, как «Долюшка-доля», «Гули-гули», «Ты не балуй», «Дорога да гитара» и другими.

За карьеру певец записал восемь альбомов, дебютный — в 1990-м году.

Его музыкальные композиции в свой репертуар взяла исполнительница русской песни Надежда Бабкина, а певец Алексей Воробьев купил трек Степина «Новая русская калинка».

Буквально месяц назад, 5 сентября, артисту исполнилось 57 лет. Отмечается, что он выходил на сцену до последних дней.

Ранее врач объяснила, почему мужчинам особенно угрожают инсульт и инфаркт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами