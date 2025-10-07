Умер российский шансонье Алексей Степин

Исполнитель шансона Степин умер от инфаркта на 58-м году жизни

Российский певец и композитор Алексей Степин, известный по работе в жанре шансон, умер 1 октября от инфаркта. Об этом ТАСС сообщила дочь артиста.

По ее словам, неожиданная смерть отца «стала шоком» для нее. Она добавила, что прощания со Степиным не будет, его кремировали согласно его воле.

«Прах я привезла в Санкт-Петербург. Когда мы установим колумбарий, памятную плиту, тогда можно будет прийти и проститься», — сказала дочь.

Алексей Степин родился в 1968 году в Казани. Он известен такими работами, как «Долюшка-доля», «Гули-гули», «Ты не балуй», «Дорога да гитара» и другими.

За карьеру певец записал восемь альбомов, дебютный — в 1990-м году.

Его музыкальные композиции в свой репертуар взяла исполнительница русской песни Надежда Бабкина, а певец Алексей Воробьев купил трек Степина «Новая русская калинка».

Буквально месяц назад, 5 сентября, артисту исполнилось 57 лет. Отмечается, что он выходил на сцену до последних дней.

