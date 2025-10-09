Назван гонорар за выступление актера Козловского на свадьбе

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин рассказал, что актер Данила Козловский берет за 45-минутное выступление на свадьбе €50 тысяч (4,8 млн рублей). Об этом общественник сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в программу актера входит исполнение нескольких песен, поздравление молодоженов. В райдере указаны также черная икра, лобстеры и шампанское.

10 апреля 2023 года Бородин написал в столичную прокуратуру письмо с требованием провести в отношении Козловского проверку по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. По его мнению, артист критиковал действия российских властей, осудил спецоперацию и якобы переехал в США, «чтобы дистанцироваться от России».

Козловский отреагировал, назвав обвинения Бородина «лживыми и подлыми». Актер пояснил, что он никуда не переезжал, не имеет второго гражданства и не проживает в США, но летал туда на время, чтобы повидать дочь. По его словам, высказывания, на которые обратил внимание Бородин, были сказаны им при съемках исторического сериала «Карамора» для объяснения задач актерам массовых сцен. Они были вырваны из контекста и не имели никакого отношения к современной действительности.

После этого Козловский подал иск о защите чести и достоинства с требованием признать опубликованные в Telegram-канале Бородина сведения порочащими его репутацию и не соответствующими действительности. Суд встал на сторону артиста и удовлетворил иск, обязав Бородина удалить ложные сведения, опубликовать опровержение и выплатить Даниле Козловскому компенсацию в размере 1 рубля.

