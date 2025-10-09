Оззи Озборн ходил на собрание анонимных алкоголиков с Мэтью Перри

В продажу вышел мемуар британского рок-музыканта Оззи Осборна. Об этом сообщает hln.be.

Мемуары получили название «Последние обряды». В книге Осборн рассказал о связи со звездой «Друзей» Мэттью Перри. Он признался, что посещал собрание анонимных алкоголиков вместе с актером. После встречи артист ходил в гости к фронтмену Black Sabbath.

Осборн назвал Перри невероятно талантливым человеком, который пытался бороться с зависимостью, но не смог.

«Он делал всё возможное, чтобы оставаться на правильном пути... Пока не наступил другой день, когда он прислушался к демонам в своей голове. И тогда на какое-то время игра была закончена. Он сделал бы всё, чтобы оставаться трезвым, но, видимо, этого было недостаточно», — отметил музыкант.

Тело 54-летнего Мэттью Перри нашли в джакузи его дома в Лос-Анджелесе в октябре 2023 года. Вскрытие показало острое отравление кетамином.

Издание Yahoo утверждало, что за три дня перед кончиной Перри получил 27 доз кетамина сверх назначенных ему врачом для лечения ментальных расстройств.

Ранее «Кетаминовая королева» признала вину в деле о передозировке актера Мэттью Перри.