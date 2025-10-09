На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Оззи Озборн ходил на собрание анонимных алкоголиков с Мэтью Перри

Певец Оззи Озборн рассказал в мемуарах, что Мэтью Перри старался оставаться трезвым
true
true
true
close
Cover Media/Reuters

В продажу вышел мемуар британского рок-музыканта Оззи Осборна. Об этом сообщает hln.be.

Мемуары получили название «Последние обряды». В книге Осборн рассказал о связи со звездой «Друзей» Мэттью Перри. Он признался, что посещал собрание анонимных алкоголиков вместе с актером. После встречи артист ходил в гости к фронтмену Black Sabbath.

Осборн назвал Перри невероятно талантливым человеком, который пытался бороться с зависимостью, но не смог.

«Он делал всё возможное, чтобы оставаться на правильном пути... Пока не наступил другой день, когда он прислушался к демонам в своей голове. И тогда на какое-то время игра была закончена. Он сделал бы всё, чтобы оставаться трезвым, но, видимо, этого было недостаточно», — отметил музыкант.

Тело 54-летнего Мэттью Перри нашли в джакузи его дома в Лос-Анджелесе в октябре 2023 года. Вскрытие показало острое отравление кетамином.

Издание Yahoo утверждало, что за три дня перед кончиной Перри получил 27 доз кетамина сверх назначенных ему врачом для лечения ментальных расстройств.

Ранее «Кетаминовая королева» признала вину в деле о передозировке актера Мэттью Перри.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами