Ксения Собчак рассказала, какой город считает лучшим в мире

Журналистка Собчак: Москва является лучшим городом в мире
xenia_sobchak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Москва является лучшим городом в мире. Об этом в интервью «Москве 24» заявила российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

По ее словам, она обожает столицу России и считает прекрасным то, как она меняется с течением времени. Журналистка добавила, что ей нравится команда мэра Сергея Собянина и она поддерживает то, что он делает.

«Честно вам скажу, это единственный случай, когда я недавно смотрела — может он остаться на следующий срок или не может. Потому что очень не хочется, чтобы что-то менялось», — отметила Собчак.

В начале сентября Ксения Собчак призналась, что считает период 2000-х годов самым ярким временем в истории России. В ответ на вопросы интернет-пользователей о ностальгии по нулевым годам Собчак подтвердила, что действительно скучает по той эпохе. Она ответила, что это было «самое жирное, веселое, безбашенное» время, когда была ее молодость.

По словам Собчак, та эпоха безвозвратно ушла, а сейчас россияне переживают совершенно новую эру. Она призналась, что о периоде нулевых будет рассказывать своему сыну как о важном этапе в истории России.

Ранее сообщалось, что Собчак пришлось удалить интервью с Сергеем Григорьевым-Апполоновым.

