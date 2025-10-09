Собчак ответила, что больше всего ценит в мужчинах

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак особенно ценит в мужчинах ироничный взгляд на жизнь, поскольку без этого «вообще невозможно». Об этом она рассказала в интервью «Москве 24».

По ее словам, она также ценит в людях гениальность и нестандартность, парадоксальность мышления. Журналистка добавила, что из тех, кто был у нее на интервью, ей наиболее близок по формату основатель лиги Hardcore FC Анатолий Сульянов. Она отметила, что считает эту беседу удачной, поскольку в рамках разговора он превратился из «мачо» в «мальчика» и смог показать свою слабость.

«Это желание доказать, что ты мужик, через какую-то такую маскулинность, на мой взгляд, немножко комично, но трогательно одновременно, потому что на самом деле ты понимаешь, что таким образом мужчина защищается. Он защищает свое эго, которому где-то там внутри очень страшно быть человечным, нормальным, где-то заплакать, где-то быть нежным, слабым», — отметила Собчак.

До этого Ксения Собчак призналась, что считает своей главной проблемой в жизни вынужденную необходимость быть «стальным человеком». Она уточнила, что стала такой, потому что ее «жизнь заставила». По ее словам, подобная позиция сформировалась, поскольку она убеждена, что может справиться со своими задачами лучше, чем кто-либо другой.

Ранее сообщалось, что Собчак пришлось удалить интервью с Сергеем Григорьевым-Апполоновым.