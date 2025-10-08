Продюсер опроверг госпитализацию рэпера Vacío

Продюсер Василий Конад в своем Telegram-канале опроверг информацию о том, что российский рэпер Vacío (Николай Васильев) попал в реанимацию после падения с трех этажей сквозь стеклянную крышу.

По его словам, музыкант упал с крыши еще в марте. Конад считает, что сообщения об инциденте с участием артиста — привлечение интереса к его творчеству.

«Походу это роллаут к прощальному альбому Васио. Очень ждем», — написал продюсер.

8 октября Telegram-канал Mash со ссылкой на знакомую Vacío сообщил, что рэпер упал с третьего этажа и пролетел сквозь стеклянную крышу в Париже. По ее словам, французские врачи доставили молодого человека в реанимационное отделение больницы. Музыкант получил тяжелые травмы и находится в критическом состоянии.

Vacío получил скандальную известность после участия в «голой вечеринке», которая состоялась в декабре 2023 года в московском клубе «Мутабор». После негативной реакции общественности блогер Анастасия Ивлеева и другие звезды, засветившиеся на вечеринке, публично принесли извинения, а рэпера арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Позже ему вручили повестку в военкомат, где он проходил медкомиссию. Вскоре после этого Vacío покинул Россию.

Ранее участник группы Neverlove упал с бельэтажа во время концерта.