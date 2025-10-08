На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Продюсер опроверг госпитализацию рэпера Vacío

Продюсер Конад опроверг информацию, что рэпер Vacío попал в реанимацию
true
true
true

Продюсер Василий Конад в своем Telegram-канале опроверг информацию о том, что российский рэпер Vacío (Николай Васильев) попал в реанимацию после падения с трех этажей сквозь стеклянную крышу.

По его словам, музыкант упал с крыши еще в марте. Конад считает, что сообщения об инциденте с участием артиста — привлечение интереса к его творчеству.

«Походу это роллаут к прощальному альбому Васио. Очень ждем», — написал продюсер.

8 октября Telegram-канал Mash со ссылкой на знакомую Vacío сообщил, что рэпер упал с третьего этажа и пролетел сквозь стеклянную крышу в Париже. По ее словам, французские врачи доставили молодого человека в реанимационное отделение больницы. Музыкант получил тяжелые травмы и находится в критическом состоянии.

Vacío получил скандальную известность после участия в «голой вечеринке», которая состоялась в декабре 2023 года в московском клубе «Мутабор». После негативной реакции общественности блогер Анастасия Ивлеева и другие звезды, засветившиеся на вечеринке, публично принесли извинения, а рэпера арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Позже ему вручили повестку в военкомат, где он проходил медкомиссию. Вскоре после этого Vacío покинул Россию.

Ранее участник группы Neverlove упал с бельэтажа во время концерта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами