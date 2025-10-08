Участник «голой вечеринки» рэпер Vacío выпал с третьего этажа в Париже

Mash: рэпер Vacío попал в реанимацию в Париже после падения с третьего этажа

Российский рэпер Vacío упал с третьего этажа и пролетел сквозь стеклянную крышу в Париже. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на знакомую музыканта.

По ее словам, французские врачи доставили молодого человека в реанимационное отделение больницы. Vacío получил тяжелые травмы и находится в критическом состоянии.

«Страховки во Франции у него нет, поэтому близкие планируют открыть сбор средств на лечение в ближайшее время», — отмечается в сообщении.

Vacío получил скандальную известность после участия в «голой вечеринке», которая состоялась в декабре 2023 года в московском клубе «Мутабор». После негативной реакции общественности блогер Анастасия Ивлеева и другие звезды, засветившиеся на вечеринке, публично принесли извинения, а рэпера арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Позже ему вручили повестку в военкомат, где он проходил медкомиссию. Вскоре после этого Vacío покинул Россию.

