Умер английский актер Джон Вудвайн

Актер из сериалов «Корона» и «Доктор Кто» Вудвайн умер в возрасте 96 лет

Английский актер Джон Вудвайн ушел из жизни в возрасте 96 лет. Об этом пишет газета Metro.

По словам агента актера, мужчина «мирно» скончался в своей квартире в понедельник утром, 6 октября.

Вудвайн наиболее известен зрителям по ролям в фильмах «Американский оборотень в Лондоне» и «Корона» на Netflix. Помимо этого, он сыграл инспектора-детектива Уитти в полицейской драме BBC 1960-х годов «Тачки Z», которая также была популярной среди зрителей.

Карьера мужчины началась в 1950-х. Он успел исполнить роли в фильмах «Гамлет», «Доктор Кто», «Чисто английское убийство», «Бесстыдники», «Еще одна из рода Болейн», «Ромео и Джульетта», «Грозовой перевал», а также «Детективы Агаты Кристи». При этом фильмография Вудвайна насчитывает более 200 известных произведений.

Он был женат на известной актрисе Линн Фарли. Одним из ее самых известных персонажей была профессор Кейрнс из сериала «Шерлок». Супруги много раз работали на одной съемочной площадке.

