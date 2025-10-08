Звезда фильма «Джентльмены удачи» назвала россиян несчастливыми людьми

Актриса Фатеева заявила, что всю жизнь не была счастливой

Народная артистка РСФСР Наталья Фатеева призналась в беседе с изданием «Абзац», что за свои 90 лет жизни не видела счастливых людей в России.

Фатеева отметила, что тоже не может назвать себя счастливой. По словам артистки, она была несчастна всю жизнь.

«Я не видела счастливых в нашей стране. Если вы видели, расскажите о них. Как люди умудряются в такой стране быть счастливыми? Это какие-то особые способности не замечать того, что происходит вокруг», — поделилась актриса.

Наталья Фатеева окончила ВГИК в 1958 году. Через два года она стала первым диктором Харьковской любительской телестудии. В 1958-м она вступила в труппу Театра-студии киноактера (ныне — Мастерская «12» Никиты Михалкова). Позже она трудилась в театре им. М. Н. Ермоловой.

В 1961 году Фатеева вела первые игры КВН. Она начала кинокарьеру в 1956-м с картины «Есть такой парень». В фильмографии артистки более 80 ролей. Она работала в таких проектах, как «Джентльмены удачи», «Три плюс два», «С вечера до полудня», «Здравствуй, это я!», «Табачный капитан».

