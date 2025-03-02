Родственникам «рыжего из Иванушек» хотят запретить въезд в Россию из-за пропаганды ЛГБТ

Представители общественного движения «Сорок сороков» обратились в МВД с просьбой проверить племянника и крестного сына Андрея Григорьева-Аполлонова, Сергея и Андрея, на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Григорьевы-Аполлоновы вместе проживают в Париже. Они сблизились после кончины жены Андрея Юлии и создали музыкальную группу AppolonovGang. Активисты считают, что родственники продвигают ЛГБТ. SHOT отметил, что Сергей прошелся на шпильках в центре столицы Франции.

Издание добавило, что общественники просят МВД запретить Сергею и Андрею въезд в Россию.

5 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что бывшую жену актера Владимира Епифанцева актрису Анастасию Веденскую проверят на пропаганду ЛГБТ.

Во Франции Веденская развивает карьеру как режиссер — недавно Веденская сняла в Париже фильм «Привет, экстремисты», посвященный ЛГБТ-эмиграции. Сейчас бывшая жена Епифанцева, как удалось узнать каналу из ее комментариев в одном из киносообществ, готовит к выпуску фильм о российской оппозиции.

Ранее сообщалось, что Ирина Аллегрова будет судиться с ночным клубом из-за травести-актера.