Номинант на «Оскар» изменился до неузнаваемости после похудения

Американский актер Джона Хилл изменился до неузнаваемости на съемках нового проекта. Фото с артистом опубликовало издание New York Post.

По словам издания, Джона Хилл стал неузнаваем на съемках его фильма «Cut Off». Работа над проектом проходит в Лос-Анджелесе. 41-летнего актера засняли в леопардовой водолазке, джинсах с мехом и блондинистом парике. Образ завершили вытянутые очки в стиле «кошачий глаз».

Как отметили в NYP, Хилл вышел в свет в впечатляющей стройной форме. Актер начал худеть в 2018 году. Он объяснил, что его оскорбляли из-за внешности, называли толстым, мерзким и непривлекательным.

Хилл наиболее известен комедийным ролям в фильмах «SuperПерцы», «Мачо и ботан», «Немножко беременна», «Человек, который изменил все», «Волк с Уолл-стрит» и «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски». Актер был дважды номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. За картины «Человек, который изменил все» и «Волк с Уолл-стрит».

В 2018-м Хилл дебютировал в качестве режиссера по написанному им сценарию к фильму «Середина 90-х» .

Ранее известного рэпера обвинили в избиении несовершеннолетнего фаната на концерте.