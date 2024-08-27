Солиста «Агаты Кристи» заметили вместе с Ургантом после скандала в Красноярске

Солист группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов выступил на фестивале Family ROCK Fest в Казахстане после скандала в Красноярке. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Музыканта вызывал на сцену телеведущий Иван Ургант. Также на мероприятии выступили группы «Мумий Тролль», «НАИВ», Anacondaz — и другие уехавшие из России после СВО коллективы.

В конце июля Telegram-канал Mash сообщил, что Глеб Самойлов не смог допеть до конца на фестивале «Небофест» в Красноярске. В середине выступления он якобы «растерялся», а во время песни «Ковер-самолет» отдал микрофон гитаристу, чтобы тот допел. На мероприятии музыкант выступал с 40-минутной программой «Агата Кристи. 35 на бис».

Позднее Самойлова Дмитрий Хакимов опроверг сообщения о том, что он вышел на сцену в Красноярске в неадекватном состоянии.

7 августа стало известно, что концерт солиста «Агата Кристи» отменили в Екатеринбурге. Организаторы поясняли, что приняли решение на фоне получения «запрета от правоохранителей».

Также Life со ссылкой на Shot сообщал, что отменить концерт Самойлова требовали активисты из движения «Русская община». По их словам, музыкант осуждал специальную военную операцию на Украине и критиковал российские власти.

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