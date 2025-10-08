В Европе украли издания российских классиков на сумму £2,5 млн

Guardian: более 170 редких книг русских классиков похитили из библиотек Европы

Преступники похитили около 170 редких изданий русских классиков из европейских библиотек в 2022-2023 годах, общая стоимость украденного превышает £2,5 млн. Об этом сообщает The Guardian.

Злоумышленники использовали отработанную схему: они представлялись под вымышленными именами с поддельными документами и заказывали редкие книги из закрытых фондов. Иногда они подменяли ценные издания подделками.

В октябре 2023 года молодая пара заказала в Варшавской университетской библиотеке восемь редких книг XIX века, включая произведения Пушкина и Гоголя. После их ухода на перерыв обнаружилась пропажа пяти ценных экземпляров. Последующая проверка показала, что всего из этой библиотеки пропали 74 книги российских классиков.

Кражи долго оставались незамеченными, поскольку на старинные издания не устанавливали магнитные метки из-за боязни повредить уникальные экземпляры.

По данным издания, часть похищенных книг могла быть продана через международные аукционы.

В сентябре был ограблен Национальный музей естественной истории (MNHN) в Париже. Ущерб оценивается примерно в €600 тысяч. Злоумышленники тщательно спланировали ограбление и похитили шесть золотых слитков. Расследование инцидента ведет бригада судебной полиции по борьбе с бандитизмом.

