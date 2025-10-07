На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Танцы Минус» выступят в Петербурге в честь юбилея группы

Группа «Танцы Минус» выступит в Петербурге в честь 25-летнего юбилея
Клуб «Космонавт»

«Танцы Минус» выступят в Санкт-Петербурге в честь 25 лет со дня основания музыкальной группы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе клуба «Космонавт».

Концерт состоится 19 октября на сцене клуба А2. На сцене прозвучат хиты группы, которые стали популярны в 00-х — «Половинка», «Город», «Цветут
цветы», «Иду». Также музыканты исполнят песни из альбомов «С5етель» и «Круги».

Группу «Танцы Минус» в 1995 году основал фронтмен и бессменный вокалист Вячеслав Петкун. Изначально солист выступал в арт-панк-группе «Тайное голосование» и сотрудничал с коллективом «Корпус-2». Изначально новый проект назывался «Танцы», однако позже он получил нынешнее название. Первый полноценный альбом «10 капель» вышел в 1997 году.

За время существования группа также выступила несколько саундтреков к фильмам. Музыканты написали музыку к фильму Игоря Каленова «Выход». Песня «Иду» звучит в культовой картине «Брат-2» Алексея Балабанова. Песня «Город» также была в фильме, но не указана как его официальный саундтрек.

