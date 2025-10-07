На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Боня снялась с бросившим в сугроб ребенка блогером: «Немного хайпа пенсионерам»

Блогерша Боня и ее дочь сняли ролик с блогером Сергеем Косенко
Victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Сергей Косенко опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик с телеведущей Викторией Боней и ее дочерью Анджелиной.

Косенко вместе с женой Александрой, а также Боней и ее дочерью записали видео под популярный в TikTok звук – отрывок из песни группы The Tech Thieves «I Like It».

«Приплатили Энджику, чтобы отсыпала немного хайпа пенсионерам», — заявил блогер.

Косенко и Боня также пообсуждали с Анджелиной пенсионный возраст. Дочь знаменитости призналась, что хотела бы выйти на пенсию как можно раньше. Боня спросила девушку, считает ли она ее старой. По словам Анджелины, нет, несмотря на то, что мать ничего не понимает в «стайле».

В апреле 2025 года Московский городской суд признал законным решение Басманного суда о заочном аресте Косенко, объявленного в международный розыск по обвинению в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

Косенко попал в поле зрения общественности и правоохранительных органов в январе 2024 года после публикации скандального ролика с двухмесячным сыном. После критики блогер сначала высмеял негативную реакцию, но позже назвал запись постановочной.

Ранее стала известна судьба брошенного в сугроб сына блогера Косенко.

