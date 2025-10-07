Итальянский певец захотел продавать в России свои вина

Итальянский исполнитель Пупо (Энцо Гинацци — настоящее имя) рассказал ТАСС, что представит в России свой бренд вина.

Пупо отметил, что напитки будут названы в честь его песен. Он заявил, что его продукт посвящен «40 годам любви к России». Артист уверил, что вино будет качественным. Оно производится в Пьемонте, на северо-западе Италии.

69-летний Пупо 4 октября проведет концертное шоу на Live Arena в Москве. Артист не раз пел песни по-русски: «Есть только миг», «Подмосковные вечера», «Катюша», и не исключает, что еще может спеть композицию о России, если ему предоставят хорошие стихи.

По словам артиста, он никогда не переставал выступать в России и не боится никаких угроз. Гинацци отметил, что переехал бы сюда, если бы в Италии запретили посещать РФ на законодательном уровне. Певец подчеркнул, что если встал бы выбор, он выбрал бы Россию.

