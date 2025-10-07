На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Итальянский певец захотел продавать в России свои вина

Певец Пупо представит в России свой бренд вина
true
true
true
close
Rossella Vetrano/Flickr CC BY 2.0

Итальянский исполнитель Пупо (Энцо Гинацци — настоящее имя) рассказал ТАСС, что представит в России свой бренд вина.

Пупо отметил, что напитки будут названы в честь его песен. Он заявил, что его продукт посвящен «40 годам любви к России». Артист уверил, что вино будет качественным. Оно производится в Пьемонте, на северо-западе Италии.

69-летний Пупо 4 октября проведет концертное шоу на Live Arena в Москве. Артист не раз пел песни по-русски: «Есть только миг», «Подмосковные вечера», «Катюша», и не исключает, что еще может спеть композицию о России, если ему предоставят хорошие стихи.

По словам артиста, он никогда не переставал выступать в России и не боится никаких угроз. Гинацци отметил, что переехал бы сюда, если бы в Италии запретили посещать РФ на законодательном уровне. Певец подчеркнул, что если встал бы выбор, он выбрал бы Россию.

Ранее в Мурманске и Архангельске отменили концерт Shaman.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами