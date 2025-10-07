Моряк опубликовала фото с Путиным и поздравила его с днем рождения

Актриса Лиза Моряк в Telegram-канале поздравила президента России Владимира Путина с днем рождения.

7 октября Путину исполнилось 73 года. Артистка пожелала, чтобы президента окружали только хорошие люди. Она также опубликовала совместное фото с политиком, сгенерированное с помощью искусственного интеллекта.

«Оставайтесь всегда таким же сильным, здоровым, энергичным. Желаю хорошего настроения, успехов и благополучия!» — написала актриса.

Патриарх Кирилл также пожелал президенту России Владимиру Путину неоскудевающих сил, помощи Божией и успехов в дальнейшем служении на пользу страны и граждан.

Предстоятель РПЦ утверждает, что на протяжении более четверти века под руководством Путина Россия уверенно движется по пути социально-экономического развития, преодолевает вызовы современности, укрепляет свой суверенитет, научный, технический и военный потенциал, стремится к обеспечению национальной безопасности и выстраиванию справедливых международных отношений.

Патриарх выразил признательность президенту за внимание к служению РПЦ, а также за поддержку ее различных общественно значимых инициатив.

