На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Звезда сериала «Кухня» рассказала о здоровье на фоне сообщений о переломе спины

Актриса Санько опровергла информацию о переломе позвоночника
true
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Звезда сериалов «Кухня» и «Папины дочки», актриса Ела Санько вышла на связь после сообщений о том, что она сломала позвоночник. В беседе с 360.ru она назвала эти новости устаревшими, заверив, что чувствует себя нормально и работает.

«Были неприятности, но это все прошло совершенно. Это устарела информация. Я на ногах, я работаю», — подчеркнула звезда.

Напомним, сегодня утром Shot сообщил, что Ела Санько получила серьезную травму после падения и обратилась к врачу из-за сильных болей в груди и пояснице. Они появились после того, как актриса упала у себя дома. Утверждалось, что в больнице артистке диагностировали закрытый перелом поясничного позвонка.

Ранее сломавшая позвоночник под трек Никки Минаж россиянка попала в мировые СМИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами