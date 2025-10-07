Звезда сериала «Кухня» рассказала о здоровье на фоне сообщений о переломе спины

Звезда сериалов «Кухня» и «Папины дочки», актриса Ела Санько вышла на связь после сообщений о том, что она сломала позвоночник. В беседе с 360.ru она назвала эти новости устаревшими, заверив, что чувствует себя нормально и работает.

«Были неприятности, но это все прошло совершенно. Это устарела информация. Я на ногах, я работаю», — подчеркнула звезда.

Напомним, сегодня утром Shot сообщил, что Ела Санько получила серьезную травму после падения и обратилась к врачу из-за сильных болей в груди и пояснице. Они появились после того, как актриса упала у себя дома. Утверждалось, что в больнице артистке диагностировали закрытый перелом поясничного позвонка.

Ранее сломавшая позвоночник под трек Никки Минаж россиянка попала в мировые СМИ.