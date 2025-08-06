Сломавшая позвоночник под трек Никки Минаж россиянка попала в мировые СМИ

Сломавшая позвоночник под трек Никки Минаж россиянка Марьяна Баруткина попала в мировые СМИ. О девушке написали TMZ и New York Post.

32-летняя жительница Екатеринбурга, недавно ставшая мамой, попробовала повторить новый тренд — сымитировать позу рэперши со скрещенными ногами из ее клипа 2013 года «High School» с участием Lil Wayne. В рамках челленджа пользователи сети пытаются удержать баланс, стоя на различных предметах на одной ноге и на каблуках.

Баруткина попыталась балансировать на кастрюле с детской смесью, стоящей на кухонном столе. У нее не получилось удержать равновесие, она поскользнулась и упала со стола.

«Из-за одного неудачно снятого видео я проснулась популярной персоной», — написала Баруткина позже.

Она заверила подписчиков, что с ней и новорожденным все в порядке, и пошутила, что теперь живет в статусе звезды.

Накануне в социальных сетях среди женщин набрал обороты опасный флешмоб, вдохновленный так называемой «диетой хищников». Следуя популярному тренду, девушки едят масло прямо из пачек.

Ранее Shaman назвал имя артиста, которого считает своим другом.