На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сломавшая позвоночник под трек Никки Минаж россиянка попала в мировые СМИ

Блогерша Баруткина попала в мировые СМИ после перелома позвоночника
true
true
true

Сломавшая позвоночник под трек Никки Минаж россиянка Марьяна Баруткина попала в мировые СМИ. О девушке написали TMZ и New York Post.

32-летняя жительница Екатеринбурга, недавно ставшая мамой, попробовала повторить новый тренд — сымитировать позу рэперши со скрещенными ногами из ее клипа 2013 года «High School» с участием Lil Wayne. В рамках челленджа пользователи сети пытаются удержать баланс, стоя на различных предметах на одной ноге и на каблуках.

Баруткина попыталась балансировать на кастрюле с детской смесью, стоящей на кухонном столе. У нее не получилось удержать равновесие, она поскользнулась и упала со стола.

«Из-за одного неудачно снятого видео я проснулась популярной персоной», — написала Баруткина позже.

Она заверила подписчиков, что с ней и новорожденным все в порядке, и пошутила, что теперь живет в статусе звезды.

Накануне в социальных сетях среди женщин набрал обороты опасный флешмоб, вдохновленный так называемой «диетой хищников». Следуя популярному тренду, девушки едят масло прямо из пачек.

Ранее Shaman назвал имя артиста, которого считает своим другом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами