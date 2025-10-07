Жорин раскрыл, сколько артисты могут получить от иска к продавцам ростовых фигур

Адвокат Жорин: артисты могут взыскать 5 млн рублей за ростовые фигуры

Адвокат Сергей Жорин рассказал в беседе с порталом «Страсти», что артисты могут взыскать 5 миллионов рублей с продавцов ростовых фигур.

Жорин объяснил, что продавцы нарушают право на изображение. Как отметил адвокат, по ст. 152.1 ГК РФ изображение человека нельзя использовать в коммерческих целях без его согласия. Это относит не только к фото, но и рисункам и вырезанным силуэтам, если личность узнаваема.

По словам Жорина, компенсация за нарушение исключительных прав составляет от 10 000 до 5 000 000 рублей за каждый случай нарушения.

«Маркетплейсы стали основным каналом сбыта ростовых фигур, а обороты выросли кратно. Для звёзд это перестало быть «мелкой шалостью» — это уже рынок с заметной выручкой», — отметил адвокат.

Жорин добавил, что звезды могут также взыскать компенсацию ст. 152.1 ГК РФ (Охрана изображения гражданина).

В суд против продавцов ростовых фигур со своим изображением уже подали Дмитрий Колдун, Анна Семенович и Лариса Долина.

