Митя Фомин купил квартиру за 40 млн рублей в ипотеку

Певец Митя Фомин купил новую квартиру в Москве в районе Кутузовского проспекта, ее он планирует сдавать в аренду. Об этом он рассказал «Пятому каналу».

«Наша доля — всегда везде быть, присутствовать, улыбаться, прекрасно выглядеть. К сожалению, это будет не всегда. Я пока не обзавелся ни пассивным доходом, ни каким-то сторонним бизнесом. Поэтому что-нибудь, знаете, на черный день надо, чтобы тебя кормило… Это все такая небольшая инвестиция для того, чтобы себя не чувствовать бедно в старости», — пояснил артист.

По его словам, он выбрал квартиру из-за вида на Москву-реку, который открывается из окон. Телеканал уточнил, что жилье обошлось артисту в 40 млн рублей. Фомин признался, что оно куплено в ипотеку, сам он вложил в нее более половины от общей суммы.

13 октября Митя Фомин возмутился инициативе депутата Госдумы Султана Хамзаева об установлении лимита на гонорары артистам. Фомин заявил, что нельзя ограничивать способности и заслуги людей. По его мнению, это невозможно, если «люди выступают в полных залах, и люди приходят и приобретают билеты».

Ранее Николай Басков прилюдно пристыдил Митю Фомина за наряд.