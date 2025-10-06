Группа «Бонд с кнопкой» снялась в документальном мюзикле

Документальный мюзикл «Громко и честно» выйдет 10 октября. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Вконтакте».

В рамках сериала выйдет 5 мини-фильмов о молодых музыкантах – коллективах «Бонд с кнопкой», Soltwine, passmurny, Truckdrivers и Yerkatt. В каждой серии расскажут о группе и представят их клипы. На съемках проекта группы «Бонд с кнопкой» и Yerkatt записали новые треки.

Фронтмен группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин рассказал, что проект смог запечатлеть его период «глубокой энтропии и стремительного недоумения от происходящего».

«Более того, это не стало какой-то сопутствующей историей, вроде как «снимайте, что хотите и как хотите, мне без разницы». Нет, это стало для меня и для «Бонда» большой «любовью», значительной дружбой, надеюсь, долгой. И мы не просто посветили лицом в красивые камеры и подержали в руках дорогой свет. Мы сняли невероятный детский хор в городе Выкса», — поделился музыкант.

