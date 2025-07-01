Пореченков заработал десятки миллионов на ресторанном бизнесе

Актер Пореченков заработал 56 миллионов рублей на баре «Концерт»

Народный артист России Михаил Пореченков заработал десятки миллионов рублей на ресторанном бизнесе. Об этом стало известно порталу «Страсти».

Пореченков стал совладельцем бара «Концерт» в центре Москвы в 2018 году. Артисту принадлежит доля в 40% в ООО «ОМЕГА-ИНТЕРНЕШНЛ», которое является юридическим лицом заведения.

Открытые источники свидетельствуют, что за 2024 год ресторан принес владельцам доход в 56,4 миллиона рублей, а чистая прибыль заведения составила 25,3 миллиона рублей. В предыдущем году при заработке в 55 миллионов рублей чистая прибыль была меньше — 14 миллионов рублей.

Задолженностей и активных судебных разбирательств у компании сейчас нет.

В начале июня сообщалось, что продюсер Виктор Дробыш заработал десятки миллионов рублей на своей музыкальной корпорации.

Ранее Прохор Шаляпин дал совет по поиску денег для путешествий.