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Пореченков заработал десятки миллионов на ресторанном бизнесе

Актер Пореченков заработал 56 миллионов рублей на баре «Концерт»
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ТНТ

Народный артист России Михаил Пореченков заработал десятки миллионов рублей на ресторанном бизнесе. Об этом стало известно порталу «Страсти».

Пореченков стал совладельцем бара «Концерт» в центре Москвы в 2018 году. Артисту принадлежит доля в 40% в ООО «ОМЕГА-ИНТЕРНЕШНЛ», которое является юридическим лицом заведения.

Открытые источники свидетельствуют, что за 2024 год ресторан принес владельцам доход в 56,4 миллиона рублей, а чистая прибыль заведения составила 25,3 миллиона рублей. В предыдущем году при заработке в 55 миллионов рублей чистая прибыль была меньше — 14 миллионов рублей.

Задолженностей и активных судебных разбирательств у компании сейчас нет.

В начале июня сообщалось, что продюсер Виктор Дробыш заработал десятки миллионов рублей на своей музыкальной корпорации.

Ранее Прохор Шаляпин дал совет по поиску денег для путешествий.

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