«Для всех была мамкой»: Дана Борисова объяснила, почему выбрала гостевой брак

Ведущая Борисова заявила, что предпочитает гостевой, а не официальный брак
danaborisova_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Телеведущая Дана Борисова заключила гостевой брак с богатым бизнесменом, отметив, что наконец-то обрела женское счастье. В беседе с Общественной Службой Новостей она резко отказалась от идеи официального замужества, подчеркнув, что не намерена когда-либо вновь связывать себя узами брака.

Напомним, как выяснила «Газета.Ru», избранником звезды стал успешный 45-летний предприниматель Кирилл, которого называют «королем рыбного бизнеса». Борисова, комментируя свой роман, подчеркнула, что ей важно сохранить личное пространство, и она не готова делить его с кем-то другим на протяжении долгого времени. По этой причине ведущая выбрала гостевой, а не официальный брак.

«Какая свадьба? Я уже побывала в белом платье и фате, хватит! Меня этим не удивить», — подчеркнула Борисова.

При этом она призналась, что с новым возлюбленным чувствует поддержку и заботу, чего раньше в ее жизни не было.

«Меня все время мужики использовали, я была для всех кормилицей, мамкой, а теперь я наконец-то ощутила, каково это — быть женщиной», — заключила звезда.

До этого, рассуждая о плюсах такого формата отношений, Борисова отмечала, что их вдохновляет пара Моники Беллуччи и Венсана Касселя, у которых раньше тоже был гостевой брак. По ее словам, возлюбленным не очень комфортно жить вместе постоянно, так как у нее до этого не было нормальных отношений, «а были только альфонсы».

Ранее дочь Борисовой заявила, что ее шантажируют.

